Agent de maintenance, pose, installation et maintenance de chaudières à Béziers (34)

Formez-vous durant 12 mois avec l’AFPA de Nîmes et devenez Agent de maintenance, pose, installation et maintenance de chaudières H/F en apprentissage chez ENGIE HOME SERVICES à Béziers en obtenant le Titre Professionnel Agent de maintenance d’équipements de confort climatique de niveau 3 (CAP/BEP).

À PROPOS D’ENGIE HOME SERVICES

ENGIE Home Services, filiale du groupe ENGIE, accompagne depuis plus de 50 ans ses clients particuliers, professionnels et le collectif social (bailleurs sociaux) pour leurs installations de chauffage ou climatisation.

« Nous proposons une expertise complète pour une efficacité énergétique globale : entretien et maintenance des équipements de chauffage, de froid et de ventilation et des conseils sur les bons usages. »

→ LE MÉTIER

L’agent de maintenance en chauffage intervient chez les particuliers pour mettre en service, entretenir ou réparer les générateurs de chauffage et d’eau chaude sanitaire fioul et gaz mais aussi les réseaux et accessoires de chauffage…

→ PRÉREQUIS

• Être âgé de 18 ans minimum

• Être détenteur du permis est un plus

→ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le poste est à pourvoir en contrat d’apprentissage sur Béziers. Contrat de 12 mois avec possibilité de CDI à l’issue de la formation.

Horaires de travail : 8h-12h / 14h-17h45

+ Heures supplémentaires payées et tickets restaurant

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Sébastien Carbonell par email sebastien.carbonell@afpa.fr

En raison de l’éloignement géographique entre l’entreprise et le centre de formation, le logement et la restauration sur place (au centre de Nîmes) sont proposées pour les personnes éloignées et pris en charge par le financeur de la formation.