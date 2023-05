Agent de maintenance des bâtiments H/F à Saint-Chély-d’Apcher (48)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 30/05/2023 à Saint-Chély-d’Apcher et devenez Agent de maintenance des bâtiments H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Embellir les bâtiments telle est la mission de l’agent de maintenance du bâtiment. Dans cette quête esthétique, il déconstruit et reconstruit. Il pose des cloisons, aménage des menuiseries intérieures, réalise une installation électrique, remplace des fenêtres, refait une peinture ou un parquet.

Objectifs de la formation :

– Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment

– Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques d’un bâtiment

– Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements thermiques et sanitaires d’un bâtiment

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter. Des connaissances sur les outils numériques sont requises.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.lozere@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).