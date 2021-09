Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F à Nîmes (30)

Formez-vous en alternance à un métier qui recrute !

L’Occitanie dans le Top 5 des régions qui recrutent le plus en France pour l’Installation d’équipements sanitaires et thermiques.

Près de 17 000 projets de recrutement en 2021 rien que sur la Région !

→ Formation du 20 septembre 2021 au 1er juillet 2022 au centre Afpa de Nîmes

Vous bénéficierez du réseau d’entreprises partenaires de l’Afpa pour intégrer une entreprise et effectuer votre alternance.

→ Le métier

L’agent de maintenance en chauffage intervient chez les particuliers pour mettre en service, entretenir ou réparer les générateurs de chauffage et d’eau chaude sanitaire fioul et gaz mais aussi les réseaux et accessoires de chauffage…

→ PRÉREQUIS

Savoir lire, écrire, compter.

Être motivé·e

Être éligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de professionnalisation

→ VALIDATION VISÉE

Titre Professionnel d’agent de maintenance d’équipements de confort climatique - de niveau 3 (CAP/BEP) - délivré par le Ministère du Travail.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV par mail à Maroussia SOLIA maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).