Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F à Nîmes (30)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 22 février 2021 au 6 août 2021, à NIMES et devenez Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

L’agent de maintenance en chauffage intervient chez les particuliers pour mettre en service, entretenir ou réparer les générateurs de chauffage et d’eau chaude sanitaire fioul et gaz mais aussi les réseaux et accessoires de chauffage…

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-maintenance-en-chauffa-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.nimes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre mail.