Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F à Nîmes (30)

Formez-vous durant 12 mois en alternance, à partir d’octobre 2020 avec l’AFPA de Nîmes pour une entreprise nationale de 1250 salariés qui ouvre une agence à Nîmes et devenez Agent de maintenance en chauffage H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’agent de maintenance d’équipements de confort climatique.

4 postes à pourvoir.

L ’entreprise cherche à fidéliser et faire évoluer ses techniciens sur des postes de responsable avec le temps et de l’implication.

En binôme avec un technicien confirmé, vous apprendrez le métier de technicien en maintenance de chaudière. Vous pourrez aller en formation environ 1 semaine par mois et/ou serez formé principalement en interne par votre binôme. (selon profil)

➔ INFOS & PROFIL

> Contrat de professionnalisation 12 mois + CDI

> Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15

> SALAIRE : SMIC + PANIERS REPAS + INDEMNISATION TRAJETS

>OBJECTIF : devenir suffisamment autonome pour aller en intervention seul avec véhicule de société.(importance de vouloir apprendre et de se former)

Vous interviendrez chez les clients, dans leur logements. Vous devez impérativement avoir le sens du service.

PERMIS + VOITURE indispensable.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à celine.lamouret@orange.fr en précisant l’objet de votre mail.