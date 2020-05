Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F à Nîmes (30)

Formez-vous durant 12 mois environ en alternance avec l’AFPA chez ISERBA, du 28 sept. 2020 au 17 sept. 2021, à Nîmes et devenez Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F on obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

L’agent de maintenance en chauffage intervient chez les particuliers pour mettre en service, entretenir ou réparer les générateurs de chauffage et d’eau chaude sanitaire fioul et gaz mais aussi les réseaux et accessoires de chauffage…

+ d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-maintenance-en-chauffa-1

➔ PRÉREQUIS

Vous êtes titulaire au minimum d’un CAP ou niveau équivalent en électricité, plomberie ou chauffage ? Vous avez un bon relationnel et le sens du service ?

Vous avez le permis B ou êtes en train de le passer ?

N’attendez plus, postulez !

A PROPOS DE L’ALTERNANCE

Formation financée par l’entreprise et nos partenaires ;

; Formation rémunérée (pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et du diplôme déjà obtenu) ;

; Mise en situation professionnelle durant toute la formation.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à elodie.recorbet@iserba.fr en précisant l’objet de votre mail.