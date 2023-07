Agent de Service Médico-Social H/F à Labege (31)

Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l’établissement. Il vient en

appui de l’équipe soignante.

Soutenir le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet d’accompagnement personnalisé

Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s’adaptant à la présence des résidents

385h de formation sur 1 an - 1 semaine par mois en cours

Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

L’ASMS veille au bien-être des patients non pas en réalisant des soins comme l’aide-soignante ou l’infirmière, mais en réalisant des soins de confort indirect. L’ASMS tient un rôle central dans le fonctionnement d’une structure, tant sur le plan organisationnel qu’humain.

Ouvert à tous

Savoir lire, écrire et compter

L’agent de service médico-social est attentif au résident, communique avec lui de manière adaptée et bienveillante.

Pour postuler :

Illyana BRAHIMI | Conseillère formation - Relation apprenant/entreprise

07.84.71.45.20 - Illyana.brahimi@dopamine-formation.com

Groupe Dopamine Formation