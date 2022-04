Agent de Restauration H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

La restauration recrute plus que jamais !

Les premiers clients n’arriveront qu’à midi mais l’agent de restauration est sur le pont depuis 7h. Vous êtes du genre lève-tôt ?

Le métier d’Agent de restauration est fait pour vous ! Formez-vous à partir du 19 avril 2022 avec l’Afpa de Perpignan-Rivesaltes. Vous obtiendrez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Objectifs de la formation :

Préparer en assemblage des hors-d’œuvre et des desserts

Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration self-service

Réaliser des grillades et des sautés minute devant le client et remettre en température des préparations culinaires élaborées à l’avance (P.C.E.A.)

Réaliser le lavage de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle.

Aptitudes souhaitées : aptitude au travail en équipe, habileté manuelle, bonne présentation, aptitude à développer des comportements compatibles avec des règlementations d’hygiène strictes.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).