Agent de Nettoyage H/F à Balma (31)

AU BOULOT – Votre agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen, Toulouse, Auterive et Cazères propose de nombreuses missions en Intérim et CDI. Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

Aujourd’hui, nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors « Tous au boulot ! ».

L’agence AU BOULOT de Labège recrute, pour l’un de nos client, un Agent de Nettoyage H/F.

Vos Missions :

Vous entretenez les locaux (bureaux & parties communes).

Vous préparez le matériel adapté.

Vous utilisez des équipements mécanisés.

Vous suivez l’état des stocks.

Votre Profil :

Vous avez au moins 1 an d’expérience sur un poste d’agent d’entretien ou similaire.

Vous possédez le permis B pour conduire le véhicule de l’entreprise. Celui-ci doit être récupéré tous les matins avant d’aller sur les locaux à nettoyer.

Vous êtes assidu, les horaires variables ne sont pas un frein pour vous.

Prise de poste : dès septembre 2020

Type de contrat : Intérim

Rémunération : 10.44€ brut/h

Lieu : Balma (31)

Rythme : Du lundi au Vendredi. Un samedi par mois pour chaque équipe.

Pour postuler :

Candidature à sylvie.petit@au-boulot.com, labege@au-boulot.com