Agent de Maintenance - Chauffagiste H/F à Nîmes (30)

2 postes d’Agents de Maintenance - Chauffagistes H/F sont à pourvoir à partir de septembre 2021 en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le titre professionnel d’Agent de Maintenance d’Equipements de Confort Climatique (AMECC, niveau CAP/BEP) se prépare en 1 an avec une alternance de périodes de formation en entreprise et en centre de formation. Il permet de se spécialiser dans le domaine de la maintenance.

→ A PROPOS D’ISERBA

Le Groupe ISERBA avec 1100 Collaborateurs déployés sur 85 points de présence en France réalise un CA de plus de 100 M d’euros, en constante évolution depuis 40 ans.

Acteur majeur en maintenance multi-techniques dans l’environnement de l’habitat social, c’est un groupe familial fier de maintenir son indépendance.

Durant les périodes en entreprise, en doublon avec un techniciens d’Iserba :

Vous êtes en charge de la maintenance préventive et curative des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sur sur votre secteur géographique.

Vous conseillez les clients locataires tout en entretenant un fort relationnel avec les gardiens et régisseurs d’immeuble.

Si vous êtes motivé et démontrez les aptitudes pour évoluer, le groupe Iserba saura vous faire grandir, en vous apportant des compétences techniques ou managériales.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Maroussia SOLIA maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).