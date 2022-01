Agent de Fabrication et Montage en Chaudronnerie H/F à Alès (30)

Les métiers de l’industrie recrutent ❗

3 métiers en 1 : un peu soudeur, un peu chaudronnier, un peu tuyauteur, l’agent de fabrication d’ensembles métalliques est un ouvrier polyvalent du travail des métaux. Il sait « pointer » comme un soudeur et débiter, plier, rouler et assembler comme un chaudronnier et tuyauteur.

Vous aussi vous sentez-vous l’âme d’un sculpteur de métal ?

Devenez Agent de fabrication et montage en chaudronnerie en alternance avec l’Afpa d’Alès, à partir du 4 avril 2022.

11 mois de formation pour obtenir le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) et être prêt à intégrer l’une des nombreuses entreprises du secteur qui recrutent !

Aptitudes souhaitées : intérêt pour un travail concret nécessitant habileté ; bonne vision des formes dans l’espace ; concentration ; capacité à respecter strictement des instructions de fabrication ainsi que des consignes de sécurité.

5 (très bonnes) raisons de postuler :

formation entièrement financée : 0€ de reste à charge

l’Afpa vous aide à trouver l’entreprise d’accueil

obtention d’un Titre professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère du Travail

apprentissage du geste métier aux côtés de professionnels

formation rémunérée et expérience significative en entreprise

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).