Administrer les ventes et à assurer le suivi de la supply chain à Montpellier (34)

Formez-vous durant 4 mois environ, du 12 avril au 23 juillet 2021, à Montpellier et apprenez à devenir Administrer les ventes et à assurer le suivi de la supply chain.

Ce bloc de compétences est validé par le certificat de compétences professionnelles « Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain » qui est une composante du titre professionnel d’assistant commercial.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Gérer l’administration des ventes

Suivre les opérations de la supply chain

Suivre la relation clientèle en français et en anglais

Prévenir et gérer les impayés

➔ PRÉREQUIS

Niveau bac ou équivalent.

Connaissances en anglais niveau A2 du CECRL (comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées (informations personnelles et familiales, achats, environnement proche, travail) et communiquer sur des échanges d’informations simples et sur des sujets familiers et habituels)

Expérience dans le domaine du secrétariat en entreprise ou en structure associative de 2 ans environ (connaissance de l’environnement, des différentes fonctions et des interrelations), acquis professionnels dans le domaine du secrétariat

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.