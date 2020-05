Administrateur/rice BDD - CDI H/F à Toulouse (31)

Nous recherchons pour notre client, un(e) :

Administrateur/rice BDD (H/F) en CDI

Vous :

intégrerez le Pôle R&D (BDD) afin de répondre aux évolutions technologiques de l’application métier

améliorez la fiabilité de nos données

répondrez à l’augmentation du volume des données clients

vous mettrez en place de nouvelles solutions en termes d’architectures et de services (solutions BI ou développement d’ETL)

Les enjeux de performances, sécurités, intégrités et de disponibilités seront aux coeurs de votre activité.

Pour une carrière dans une structure à taille humaine... Rejoignez la TEAM – R&D de notre client !

Le poste d’ Administrateur/rice BDD (H/F) en CDI est fait pour vous.

> Rémunération Brute Annuelle 35-45 K (voir selon expérience)

Vous êtes autonome, rigoureux et faîtes preuve d’un excellent sens du relationnel.

Connaissance des bases de données relationnelles, NOSQL, des outils de types ETL

Très bonne connaissance de MariaDB, Talend, PostgreSQL

Expérience en migration et continuité de service (debug de scripts, analyse des résultats)

Des connaissances suivantes seraient un plus :

TFS

.Net (VB.net, C#, WPF)

développement Web (Angular)

Maitrise d’un outil de Datavisualisation (Power BI, Qlik ou autres)

Mutuelle / Plan épargne entreprise / RTT / Primes individuelles

