Administrateur réseau H/F à Toulouse (31)

Sous l’autorité hiérarchique du Manager Infrastructure Système & Réseau vous prenez en charge et coordonnez les projets techniques.

Vous conseillez, analysez et mettez en œuvre la solution technique retenue par le client dans le cadre du projet sur la partie installation de l’infrastructure réseaux et la maintenance (réseaux et serveurs). En amont, vous êtes en mesure d’appréhender les besoins fonctionnels et l’ensemble des contraintes techniques. Vous rédigez les spécifications et les cahiers de recette associés. Vous êtes support du client durant les phases de développement de test et/ou de mise en place opérationnelle.

Vous apportez également une expertise technique et fonctionnelle sur les projets qui vous sont confiés avec notamment l’organisation de l’ensemble des travaux d’intégr

Titulaire d’une formation supérieure, type BAC+2/3 ou Ecole d’ingénieur en informatique, vous cumulez au minimum 2 ans d’expérience professionnelle sur un poste identique demandant une bonne maîtrise technique sous des environnements Windows, Microsoft, HP ou Cisco.

Vous êtes habitué à intervenir sur du support assistance de niveau 1 ou 2 expert.

Pour postuler :

Envoyez nous votre candidature et retrouvez toutes nos offres sur notre site : jobs.inforsud-diffusion.com