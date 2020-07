Administrateur d’infrastructures sécurisées H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 10 mois environ, 31 août au 21 mai 2021 et devenez Administrateur d’infrastructures sécurisées en obtenant un Titre professionnel de niveau 6 (bac+3) d’administrateur.trice d’infrastructures sécurisées.

➔ LE MÉTIER

Il.elle installe, sécurise et met en exploitation les composants de l’infrastructure (serveurs, réseaux, hyperviseurs). Il.elle en supervise le fonctionnement et en assure le support, dans le respect des bonnes pratiques méthodologiques. Il.elle garantit le maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité.

➔ PRÉREQUIS

Maîtrise des fondamentaux systèmes, réseaux et environnements virtualisés, de préférence attestée par un diplôme ou une certification informatique de niveau 5, ou expérience significative équivalente aux prérogatives d’un technicien supérieur (technicien systèmes réseaux).

Un niveau d’anglais technique est également requis à l’entrée en formation.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.