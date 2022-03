Administrateur Système d’information H/F à Blagnac (31)

Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous avez la responsabilité de gérer les besoins en solutions informatiques (matérielles et logicielles) de notre entreprise. Vous définirez les configurations nécessaires au bon fonctionnement du système d’information et vous gérerez le parc informatique.

Description :

En tant qu’administrateur du système d’information, vous travaillerez sur le SI utilisé par les collaborateurs Preludd qui sont en télétravail ou dans nos locaux.

Vous aurez également en charge le maintien de la sécurité de notre SI qui est conforme aux exigences de la norme PCI DSS.

Responsabilités :

• Préparation des postes de travail, Support informatique interne

• Gestion des achats de matériel et des licences

• Maintenance et mise à jour du parc informatique, Gestion des systèmes de sécurité

• Définition et maintien de l’architecture du SI interne, Administration d’un serveur Synology

Requis :

• Formation bac +3

• Expérience de 2 ans

• Maitrise du système d’exploitation Windows

• Rigueur, organisation, réactivité et communication

• Maitrise des réseaux informatiques

Connaissances Appréciées :

• Serveur VPN (OpenVPN et autre)

• Environnement Synology

Pour postuler :

Veuillez adresser votre candidature à Madame Lextrait Abigaëlle ou Monsieur De Oliva André au service des ressources humaines à l’adresse :

recrutements@preludd.com

https://preludd.com/

https://youtu.be/W-0B3BwdAyU