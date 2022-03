Administrateur Base de Données PostgreSQL H/F à Blagnac (31)

Poste « Administrateur de bases de données », au sein de l’équipe VisuPOS (détails à venir) ou SoftPOS (dans les prochains mois).

Description :

En tant que DBA, vous travaillerez sur le suivi et l’optimisation de nos bases de données qui contiennent des données liées aux paiements.

Vous serez intégré dans une équipe dynamique, où vous serez force de proposition, mais également référent pour l’assistance des ingénieurs développement.

Responsabilités :

Travailler en collaboration avec des équipes de gestion de projet et de gestion de produit, pour les problématiques applicatives liées à la BDD.

Mettre en œuvre des solutions pour superviser et exploiter nos BDD.

Maintenir à jour les moteurs de BDD.

Définir les normes et standards de configuration de nos BDD

Requis :

Ingénieur bac +5 ou équivalent.

Un peu d’expérience BDD / DBA si possible.

Très bonnes connaissances PostgreSQL.

Curiosité, autonomie.

Connaissances AWS et systèmes de BDD (AWS RDS).

Pour postuler :

Veuillez adresser votre candidature à Madame Lextrait Abigaëlle ou Monsieur De Oliva André au service des ressources humaines à l’adresse :

recrutements@preludd.com

https://preludd.com/

https://youtu.be/W-0B3BwdAyU