Adjoint électronique systèmes embarqués H/F à Toulouse (31)

Nous avons un poste à pourvoir au sein d’un industriel (pas une ESN) qui conçoit et développe des équipements électroniques embarqués et des moyens d’essais dans les secteurs aéronautique et spatial.

Je recherche un(e) adjoint BE électronique pour concevoir et développer des systèmes embarqués aéronautique.

Au sein du département Ingénierie Matérielle, vous serez le bras droit technique du responsable du département. Vous participez à tout le cycle en V du projet :

Élaboration des spécifications techniques et fonctionnelles en fonction du cahier des charges en lien avec les équipes de développement logiciel

Définition et conception des architectures électroniques

Travailler en collaboration avec les équipes de routage PCB et d’intégration mécanique

Coordonner les ingénieurs

Issu(e) d’une formation en ingénierie électronique vous disposez de minimum 5 ans d’expérience dans la conception de cartes électroniques dans le secteur aéronautique ou spatial.

Vous aimez partager vos connaissances et avez une âme de leader.

Vous maitrisez les normes DO254 et DO160.

Vous cherchez un nouveau challenge professionnel au sein d’un groupe tourné vers l’innovation dans un environnement porté par des valeurs familiales. Ce poste est fait pour vous !

Cherry on the cake : Convention collective de la Métallurgie, Intéressement & Participation, Tickets restaurant, Mutuelle , etc

Pour postuler :

Marine BILLOT

Consultante en Recrutement

07 69 04 51 25

mb@myrecruitment-agency.com