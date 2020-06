À Toulouse, l’Institut supérieur Vidal va faire sa rentrée aux Arènes

Six BTS, six Bachelors, et bientôt quatre Mastères disponibles en contrat de professionnalisation, « l’ADN » de l’école, mais aussi en apprentissage désormais, et toujours en formation initiale. L’Institut supérieur Vidal (ISV) confirme son ambition d’accompagner les jeunes dans leur poursuite d’études supérieures.

Deux nouveaux Mastères

À la rentrée 2020, certains feront partie de la première promotion du nouveau Mastère Manager en ressources humaines. Ce titre certifié RNCP de niveau Bac +5 vise à préparer les étudiants à des fonctions d’encadrement et de management au sein d’entreprises du secteur privé ou public. Ils suivront ainsi des cours de stratégie et politique d’entreprise, de gestion administrative et financière RH ou encore de performance et d’innovations sociales. D’autres jeunes feront partie de la première promotion du Mastère Manager de projet, spécialité Communication digitale, Communication événementielle ou Tourisme et développement du territoire.

Tous investiront quoi qu’il en soit son nouveau campus, construit dans le quartier des Arènes, à Toulouse. Plus de 3500 m2 de locaux neufs et 190 logements étudiants situés à proximité du métro, qui réuniront les quelque 800 élèves jusqu’alors répartis sur trois sites. « Notre volonté est d’offrir un espace à la hauteur des projets professionnels que près d’un millier de jeunes talents viendront réussir à nos côtés. Nous sommes fiers de pouvoir leur proposer des équipements en phase avec les évolutions technologiques de la pédagogie », déclare son directeur général, Dominique Bisbau.

Un campus que les futurs étudiants sont invités à découvrir chaque jour, l’ISV accueillant de nouveau tous ceux qui souhaitent s’informer et découvrir le site. L’école continue toutefois à proposer aux candidats de passer leur entretien d’admission en présentiel ou à distance, selon leur convenance.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Le campus compte 190 logements étudiants. Photo Ecoles Vidal DR.