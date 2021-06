A Toulouse, l’IHEDREA lance une formation unique en Europe !

Déjà présente à Paris et Rennes, l’IHEDREA va s’implanter à Toulouse à la rentrée prochaine. Créée il y a 71 ans dans la capitale, cet établissement supérieur a la particularité d’être unique en son genre. Il s’agit en effet de la seule école en Europe à former à l’agro management. « Nous diplômons des experts à l’agro et à l’agri business. De plus, nous nous intéressons aux enjeux de demain et aux métiers d’avenir dans ce secteur », certifie Clara Daguillanes, la responsable du développement de l’école à Toulouse. « Nous avons choisi de nous installer ici car la région est riche et diversifiée du point de vue agricole. La ville est aussi idéalement située à deux heures de Montpellier ou de Bordeaux. Nous ciblons ainsi tout le grand sud-ouest », poursuit-elle.

L’IHEDREA propose un BBA, une formation en quatre ans qui débouche sur l’obtention d’un titre de Conseiller en droit rural et économie agricole. Les étudiants se spécialisent en quatrième année et peuvent exercer un large panel de métiers à leur sortie de leurs études (expert juridique en droit rural en milieu agricole, expert foncier, agricole et forestier, conseiller banque agri-ago...). À partir du Bac +3, la formation se déroule en alternance.

Un Bac +4 et deux MBA

Pour sa rentrée à Toulouse, l’école va proposer des intégrations en première et en troisième année de BBA, aux bacheliers (de préférence des filières S et ES), ainsi qu’aux titulaires de BTS agricoles ou plus généralistes. « Après la quatrième année, la plupart de nos étudiants poursuivent pour valider un Mastère. » Deux Bac + 5 seront mis en place à Toulouse pour répondre à la demande. Il s’agira du MBA Affaires internationales agricoles et agroalimentaires (AIAA) et du MBA Management des entreprises et entrepreneuriat filières agricole et agroalimentaire (MEE). À la rentrée 2022, le MBA Manager de projets fonciers et immobiliers écoresponsables (MPFIE) viendra compléter cette offre.

Une quarantaine d’étudiants devraient intégrer l’IHEDREA en septembre prochain. « Nous proposons une formation d’excellence. Nous sommes donc très exigeants lors de notre processus de recrutement », précise Clara Daguillanes. Les candidats sont retenus après examen de leur dossier scolaire. Ils doivent ensuite passer un concours écrit, qui compte notamment des épreuves de culture générale ou d’anglais, et enfin ils sont soumis à un oral. En contre-partie, l’IHEDREA revendique un taux d’intégration professionnelle de 100% dans les six mois qui suivent l’obtention du diplôme.

Louise Lané

8400 euros par an.

Sur la photo : L’IHEDREA est implantée sur le Campus HEP dans le quartier toulousain des Sept-Deniers. Photo IHEDREA.