A Toulouse, comment FERCHAU espère-t-il séduire les talents ?

FERCHAU, filiale du leader allemand de l’ingénierie et des services informatiques, va recruter une cinquantaine de personnes à Toulouse en 2020. « Nous intervenons dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire, de l’informatique et de l’ingénierie mécanique. Dans cette optique, nous allons recruter principalement pour trois métiers : la mécanique, les systèmes embarqués et l’informatique », note Grégory Berton, le directeur de site de Toulouse. Dans l’IT, ce sont des profils de Devops, développeurs Javascript et Angular qui sont principalement recherchés. Pour les systèmes embarqués, des spécialisations dans l’électronique de puissance et l’électronique embarquée sont demandées. « Notre business modèle est plus ouvert que celui de nos concurrents. Nous nous autorisons à intégrer des talents du Bac +2 au Bac +5, voire au-delà. Des techniciens aux ingénieurs », poursuit Grégory Berton.

La grande majorité de ces postes sont ouverts en CDI. « Nous jouons aussi le jeu de la pré-embauche pour nos clients, car nous disposons d’une cellule recrutement très efficace. » FERCHAU apprécie autant les profils débutants que les plus expérimentés. « Notre équipe est jeune, une trentaine d’années en moyenne, et nous misons sur la complémentarité des profils. »

Un bon niveau d’anglais requis

Dans sa sélection, la société est attentive au niveau d’anglais des candidats, particulièrement important pour les ingénieurs. Elle valorise également les softskills. « Nos consultants sont nos ambassadeurs chez nos clients. Ils exercent un métier de contact. Nous sommes donc très vigilants sur leur personnalité », souligne Grégory Berton. « Nous veillons pour chaque postulant à ce que le niveau d’anglais, les compétences techniques et le savoir-être soient présents. »

Dans un secteur très concurrentiel, FERCHAU mise « sur son ADN très particulier » pour attirer les talents.« Nous avons une exigence de qualité très importante. Nous plaçons nos collaborateurs au centre de notre attention en mettant en place des formations pour développer leurs compétences », constate Grégory Berton. « Aujourd’hui, les recrutements sont véritablement la pierre angulaire de notre métier. Voilà pourquoi nous agissons de plus en plus pour séduire les talents. »

Agnès Frémiot

Postulez sur : www.ferchau.com/fr/fr/carriere



Crédit photo FERCHAU DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.