A Toulouse, Iseg Up aide les diplômés à affronter un marché un peu... « down »

Initié en juillet 2020, en anticipation des « effets durables de la crise actuelle », le programme Iseg Up entend optimiser l’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés. Un programme que cette école de communication et de marketing adresse à l’ensemble des diplômés de ses sept campus, parmi lesquels celui de Toulouse. De 2020, comme des deux promotions précédentes. « Cela représente environ 150 jeunes pour Toulouse, sachant que 70% de nos diplômés sont habituellement en emploi dans les six mois, et 90% dans les neuf mois », souligne le directeur, Laurent Martel. Un taux qui a légèrement baissé sous les effets de la crise sanitaire, devenue également économique.

Pour aider ses étudiants à se différencier sur le marché du travail, l’Iseg propose déjà un cursus de coaching obligatoire dès la première année. A leur sortie, ceux qui le souhaitent peuvent continuer à bénéficier de l’aide de professionnels certifiés dans leurs recherches d’emploi (détermination des cibles, préparations aux entretiens…). Un accompagnement qui a été renforcé dans le cadre de sa nouvelle offre. Pour leur permettre de renforcer les compétences, l’école leur proposera également des workshops au rythme de toutes les deux semaines (en présentiel ou en ligne). L’opportunité d’acquérir par exemple les fondamentaux du Data Marketing ou du Design Thinking, de maîtriser de nouveaux outils (Teams, Slack…), de perfectionner ses connaissances de Google Adwords, WordPress, InDesign...

Des conférences pour comprendre les évolutions et les mutations

Enfin, dernier « pilier » de Iseg Up, un programme de webinars pour aider les jeunes à « mieux comprendre les évolutions et les mutations des métiers et saisir les attentes des entreprises envers la nouvelle génération digital native ». Depuis juillet dernier, ce cycle de conférences digitales donne la parole, deux fois par mois, à des professionnels connus et reconnus. Tels que Frédéric Bedin, le directeur général et président du directoire Hopscotch Groupe, qui interviendra le 24 septembre, sur le thème de la filière événementielle face à la crise sanitaire et écologique, ou encore Mercedes Erra, fondatrice et présidente de BETC et présidente exécutive d’Havas Worlwide, qui livrera sa vision de l’avenir de communication, le 20 octobre.

Ces actions, bien qu’élaborées en réponse à une situation particulière, sont amenées à être pérennisées. Elles seront même peut-être élargies aux diplômés des autres écoles du groupe Ionis. « Nous travaillons déjà en synergie avec e-Artsup et Epitech à Toulouse, notamment dans le cadre de la nouvelle maquette pédagogique de notre Bachelor, mais aussi de la Project Week durant laquelle nos étudiants se confrontent au national autour d’un challenge soumis par un partenaire », explique Laurent Martel, ravi de souligner que le défi lancé par Nike cette année a été relevé par les étudiants toulousains « Je pense donc que nous pourrions tout naturellement mettre en place des choses ensemble à l’avenir. »

Ingrid Lemelle

Crédit photo Iseg Toulouse DR.