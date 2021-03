C’est le nombre de métiers que regroupe la filière maritime en France. Des métiers à découvrir lors de la Semaine de l’Emploi Maritime, organisée par Pôle emploi et ses partenaires, du 29 mars au 2 avril. Entreprises qui recrutent et centres de formation seront réunis lors de cette opération nationale organisée en ligne.

En Occitanie, trois actions seront notamment proposées. Une présentation par le Lycée de la Mer Paul Bousquet (Sète) de l’offre de formation possible (pêche, certificat matelot de pont, mécanicien, recyclages, etc.) sera organisée ce mercredi 31 mars, de 9h30 à 12h, et un zoom sur les recrutements de la Marine nationale réalisé le vendredi 2 avril, de 9h30-12h.

Inscriptions obligatoires ici

Enfin, Pôle emploi Pyrénées-Orientales proposera un webinaire le 31 mars à 14h, sur le thème « Le secteur maritime se développe dans le département ». Il permettra aux participants d’en savoir plus sur les métiers, les offres d’emploi et les formations possibles.

Inscription ici

Le programme des webinaires