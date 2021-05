C’est le nombre de CDI que CGI, leader mondial des services IT end-to-end, souhaite créer dans ses agences de Montpellier (100 postes) et Toulouse (200). Ces recrutements viennent soutenir les ambitions de l’entreprise, notamment le renforcement de ses capacités en matière d’innovation et de solutions intégrées de bout en bout.

CGI recherche à la fois des profils juniors et expérimentés sur les profils suivants : business consultants, experts en data, BI, cybersécurité, mobilité, digital… analystes, développeurs et architectes, consultants SAP, chefs et directeurs de projets...

Pour postuler, cliquez ici