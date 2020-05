C’est le nombre de recrutements que projetaient les entreprises de la région Occitanie en 2020. Interrogées fin 2019, par Pôle emploi, elles témoignaient alors de prévisions supérieures à celles exprimées lors de la précédente enquête Besoins en main d’oeuvre (256.000 l’année dernière).

Avant la crise sanitaire, tous les secteurs tablaient ainsi sur une hausse de leurs recrutements : les services aux particuliers (40% des postes recensés), avec 106.410 projets vs 102.284 en 2019 ; les services aux entreprises (20%), avec 54.230 projets vs 50.005 en 2019, l’agriculture et l’agroalimentaire (17%), avec 46.730 projets vs 45.609 en 2019 ; le commerce (13%), avec 34.390 projets vs 31.223 en 2019 ; l’industrie (hors agro, 4%), avec 11.080 projets vs 10.292 en 2019 ; et enfin la construction (6%), avec 17.530 projets vs 15.508 en 2019.

Plus d’info sur pole-emploi.org